AK-Gesundheitskurse für Betriebe bringen dreifachen Gewinn: Gmundnerin gewinnt ein Trekkingbike

11.09.2018, 11:04 Uhr

Von Sommer 2017 bis Sommer 2018 fanden insgesamt 22 „mithalten.fithalten!“-Kurse in oberösterreichischen Betrieben statt. Das Angebot reicht von Rücken-Fitness über Pilates und Yoga bis hin zu einem Kurs über gesunde und ausgewogene Ernährung. Die Kurse finden direkt im Betrieb und angepasst an die Arbeitszeiten und Bedürfnisse der Beschäftigten statt. „Wichtig ist ein Ausgleich zu den Belastungen im Job. Gesundheit ist die Voraussetzung dafür, dass die Beschäftigten ihre Arbeit gut und motiviert ausführen können. Dazu möchte die AK mit den Bewegungskursen von ‚mithalten.fithalten!‘ einen Beitrag leisten“, sagt AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober.Insgesamt haben im vergangenen Jahr 255 Arbeitnehmer das Kursangebot genutzt. Eine von ihnen ist die Gmundnerin Evelyn Oberneder, die als Qualitätsmanagerin im technischen Bereich bei der Firma Ideal Kältetechnik in Gmunden arbeitet. Sie ist die glückliche Gewinnerin des Gewinnspiels von „mithalten.fithalten!“, bei dem einmal im Jahr unter allen Teilnehmern/-innen ein Fahrrad verlost wird. Sie und ihre Kollegen nahmen am Kurs „Rücken-Fitness“ teil. Für Evelyn Oberneder hatte der Kurs neben dem gesundheitlichen noch einen weiteren positiven Effekt: „Jetzt kenne ich wieder mehr Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Namen“, sagt sie.Überreicht wurde ihr das neue Trekkingbike in der Firma durch AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober im Beisein von Betriebsrat Johannes Roithner.