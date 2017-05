Berufsschule vermittelt theoretisches Wissen

03.05.2017, 20:00 Uhr

Drei Berufsschulen im Bezirk fördern und erweitern die betriebliche Ausbildung in der Theorie.

SALZKAMMERGUT (km). Auch das Erweitern der Allgemeinbildung ist eine der Kernaufgaben der Berufsschulen in Österreich. Die Berufsschulen umfassen so viele Schulstufen, wie es der Dauer des Lehrverhältnisses entspricht. Im Bezirk Gmunden gibt es drei Berufsschulen. In Altmünster besuchen Tourismus-Lehrlinge die Berufsschule. Folgende Lehrberufe werden hier ausgebildet: Gastronomiefachmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent, Hotelkaufmann, Koch, Restaurantfachmann und Systemgastronomiefachmann. Die Berufsschule 1 in Gmunden besuchen folgende Lehrlinge: Papier- und Elektrotechnik. Die Berufsschule 2 in Gmunden bildet Lehrlinge in folgenden Berufen theoretisch aus: Bürokaufmann, Einzelhandel, Steuerassistenz und Verwaltungsassistent.Mehr Informationen zu den Berufsschulen in Oberösterreich gibt es unter: Homepage