Gute Aussichten mit Tourismus-Ausbildung

26.04.2017, 10:25 Uhr

Eine Tourismus-Ausbildung macht Sinn, kaum Branche mit so starker Nachfrage im Bezirk.

SALZKAMMERGUT (km). 400 Gastwirte im Salzkammergut beschäftigen rund 3.000 Mitarbeiter. Davon sind immerhin 50 Ausbildungsbetriebe, die derzeit in Summe 129 Lehrlinge auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. Dass eine Ausbildung in der Gastronomie hohe Berufschancen hat, bestätigt AMS Gmunden-Leiterin Jacqueline Beyer: "Zur Zeit sind 309 offene Stellen im Tourismusbereich beim AMS Gmunden gemeldet." Ein Weg zur Tourismus-Fachkraft ist die Lehre, die Berufsschule dazu gibt es in Altmünster. Hier werden folgende Berufe gelehrt: Gastronomiefachmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent, Hotelkaufmann, Koch, Restaurantfachmann sowie Systemgastronomiefachmann. Die Tourismusschulen in Bad Ischl bieten folgende Ausbildungen an: Höhere Lehranstalt, die nach fünf Jahren mit Matura abschließt, Hotelfachschule, nach drei Jahren absolviert der Schüler eine Abschlussprüfung, Aufbaulehrgang, der nach einer Fachschule oder Lehre nach drei Jahren mit Matura abschließt.