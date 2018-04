Junge Wirtschaft Gmunden besucht scalaria

24.04.2018, 11:07 Uhr

ST. WOLFGANG. Am 12. April ging es für die Mitglieder der Jungen Wirtschaft Inneres Salzkammergut zu einer Betriebsbesichtigung der besonderen Art, nämlich in die scalaria – europe’s superior event resort in St. Wolfgang.

Unternehmer Peter Gastberger und Tochter Simone gaben den Teilnehmern exklusive Einblicke in die Entstehung, das Konzept und die Visionen ihres außergewöhnlichen Resorts. Bei der Führung durch die Event-Location und das Designhotel wurde den JW-Mitgliedern eindrucksvoll präsentiert, warum der Betrieb als „europe’s first event-resort“ gilt.Neben der FirstClass-Hotellerie wird den Gästen eine Vielzahl an Erlebnissen geboten - sei es im Theater Restaurant, beim Show Cooking oder in der Mystic Underworld. Dies macht einen Aufenthalt in der scalaria unvergesslich. Beim gemeinsamen Ausklang im "Circus Circus" nahm sich die Familie Gastberger noch Zeit, die zahlreichen Fragen der Jungunternehmer zu beantworten.