Stammsitz verdoppelt bei SIHGA

09.05.2017, 12:54 Uhr

Am 26. April eröffnete SIHGA feierlich den Zubau des Firmengebäudes in Ohlsdorf.

Am 26. April eröffnete SIHGA feierlich den Zubau des Firmengebäudes in Ohlsdorf.OHLSDORF. Mehr als hundert Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Holzbau-Branche kamen zur Eröffnung.Das stetige Wachstum des Innovationsführers der Befestigungstechnik SIHGA machte eine Verdoppelung des Firmenstandortes notwendig. Aus ehemals 1.400 m2 des ursprünglichen Gebäudes wurde innerhalb von fünf Monaten eine Erweiterung auf 2.800 m2 erreicht. In dieses Projekt wurden insgesamt eineinhalb Millionen Euro investiert.Im Vordergrund stand in erster Linie, den produktionsnahen Bereich effizienter zu gestalten, um Arbeitsplätze zu sichern und Platz für das weitere Wachstum zu schaffen. Besonderes Augenmerk legt SIHGA in Zukunft, noch mehr auf die Aus- und Weiterbildung der Kunden. Für diesen Zweck wurde ein neuer Test-und Anwendungsraum geschaffen, der ausreichend Platz für das Erleben und Erspüren der innovativen SIHGA-Produkte bietet. Für die Entwicklung dieser Innovationen stehen dem SIHGA-Technikteam erweiterte Büroflächen zur Verfügung. Zu guter Letzt entstand bei diesem Großprojekt eine 900 m2 Lagerhalle, die eine Verbesserung der Lager- und Logistikabläufe mit sich bringt, die die Versorgungssicherheit der Kunden mit Problemlösungen erhöht.

„Anders als andere“

Eckdaten

Unter dem Motto „Anders als andere“ gründete Frau Jane-Beryl Simmer 2003 SIHGA, um ihre Vision „innovative Befestigungstechnologien für Holz im Außenbereich“ zu entwickeln. Die Hauptzielgruppen sind das gewerblich verarbeitende Gewerbe, die Holzindustrie, Fertighausbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Dachdecker. Der Holzfachhandel ist insbesondere im Terrassensegment ein Geschäftspartner. Aufgrund des starken Wachstums der letzten Jahre hat SIHGA im relevanten Marktsegment in Österreich eine Potenzialausschöpfung von rund 70 % erreicht. Die angebotenen Produkte bestehen aus technologischen Eigenentwicklungen, die mit zahlreichen Patenten geschützt sind. Um ein weiteres Wachstum in Österreich zu gewährleisten, werden neue Produktsegmente in Angriff genommen. „SIHGA wird sich künftig auch verstärkt dem Thema Anbindung an Beton widmen sowie ergänzend zu den Bemessung- / Bedarfsempfehlungen auch zertifizierte Bemessungsnachweise den Kunden bieten. Hierfür wird ein Statiker eingestellt“, so Frau Simmer, MBA über die Zukunftspläne von SIHGA.SIHGA GmbHEigentümer: Jane-Beryl Simmer, MBAFirmensitz: Ohlsdorf bei Gmunden, OberösterreichMitarbeiteranzahl: 62Exportquote: 38 %Hauptexportländer: Deutschland, Frankreich, Schweiz, PolenInnovationen seit Gründung: 132Umsatz 2016: rund 12 Millionen EuroKontakt:Gewerbepark Kleinreith 4 A-4694 Ohlsdorf bei GmundenTel. 07612/74370-0