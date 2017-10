Die erste eigene Wohnung – Freiheit ich komme!

05.10.2017, 15:04 Uhr

Cornelia Schüßleder, Lehrling bei Schwarzmüller, gibt Tipps, worauf es bei der ersten Wohnung ankommt.

1. Der Budget Check

ST. ROMAN. Was gibt es besseres als die erste eigene Wohnung? Freiheit von den Eltern und das Leben selbst in die Hand nehmen. Jedoch sind einige wichtige Dinge zu beachten, sonst kann es schnell schief gehen. Überlege, ob du auch wirklich bereit dazu bist, denn auch wenn du denkst, du bist jetzt unabhängig von den Eltern, hast du einige neue Verpflichtungen.Dir muss bewusst sein, dass neben Kaution und Miete noch einige andere Kosten anfallen werden, wie zum Beispiel Strom und Wasser. Also überprüfe zuerst dein Einkommen und schaue, ob eine Wohnung für dich finanziell möglich ist.

2. Die Lage

3. Der Wohntyp

4. Die WG

5. Ratschläge

Du solltest dir eine gute Lage überlegen. Nicht weit entfernt von der Arbeitsstelle, aber auch, dass du eventuell Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe zur Verfügung hast.Du entscheidest, was dir lieber ist. Soll es ruhig und gemütlich sein, dann würde ich eher in einen ländlichen Ort ziehen. Oder bist du gerne zentral, dann ist die Stadt das richtige für dich. Du sollst dich wohlfühlen.Vielleicht wäre es nicht schlecht, dich mit einem Freund oder einer Freundin abzusprechen. So könnt ihr gemeinsam eine Wohngemeinschaft gründen. Das spart Geld, und Spaß ist inkludiert. Jedoch steht Spaß nicht an erster Stelle, denn auch putzen und den Einkauf erledigen, genauso wie die Wäsche waschen, gehören dazu. Zu zweit erleichtert sich aber die ganze Hausarbeit.Hol dir einige Ratschläge von Familienmitgliedern oder Freunden, die schon Erfahrungen auf diesem Gebiet haben – dann steht deinen Zukunftsplänen nichts mehr im Weg.