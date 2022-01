Die letzten Veranstaltungen im Jahr 2021 – allen voran das Silvesterkonzert – musste der Kulturverein Schärding coronabedingt absagen. Jetzt wird für 2022 geplant.

SCHÄRDING. "Wir blicken positiv nach vorne und geben unser vorläufiges Programm für das erste Halbjahr 2022 bekannt", lässt Kulturvereins-Obmann Franz Schmid in einer Presseaussendung Ende Dezember 2021 verlauten. Und da ist schon so einiges auf Schiene. Ab März stehen bereits elf Veranstaltungen auf dem Terminkalender. Von Ausstellungen über Liederabende über Zeichenseminare bis hin zu Vorträgen (eine genaue Auflistung finden Sie weiter unten im Text). Gestartet soll am 18. März 2022 werden – mit der Ausstellungseröffnung "Tränen" in der Schlossgalerie. Kuratoren sind Helga Hofer und Norbert Schererbauer. Noch offen sind ein Volksmusikabend, ein Konzert mit Lorenz Raab, eine Literaturveranstaltung sowie ein Kindertheater.

Bisher fixierte Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2022 (Stand 13. Dezember 2021) sind: