KOPFING. Der Baumkronenweg in Kopfing wird für seine Baumhotels mit dem BezirksRundschau-Regionalitätspreis in der Kategorie Tourismus ausgezeichnet.

Schon die Idee, einen Pfad in den Baumwipfeln von Kopfing zu gestalten, ging voll auf. Mit den neuen Baumhotels setzte die Familie Schopf 2019 noch einen drauf. Die Zimmer in acht Metern Höhe haben Sterne-Niveau und sprechen Paare und Familien an.

"Wir freuen uns riesig, dass wir diese Auszeichnung zu uns nach Kopfing holen konnten", sagt Geschäftsleiter Johannes Schopf. "Der Bezirk Schärding ist in touristischer Hinsicht nicht so stark wie andere Regionen Oberösterreichs. Mit dem Regionalitätspreis können aber genau solche, touristisch eher strukturschwache Regionen hervorgehoben werden."

Waldromantik, Waldloft und Waldblick heißen die drei Zimmerkategorien. Das "Waldromantik" mit 49 Quadratmetern eignet sich besonders für Pärchen. Für junge Familien empfiehlt sich das Einchecken im "Waldloft". Mit Doppelbett und Schlafcouch bietet es drei Personen Platz. Möchte man mit Freunden oder Familie einchecken, eignet sich das "Waldblick" mit zwei Doppelzimmern besonders gut.

