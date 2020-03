Sitz, Platz, Fuß! Kursstart in der Hundeschule beim SVÖ Taufkirchen!

Mit dem ersten Wochenende im März startete beim SVÖ Taufkirchen /Pram der Frühjahrskurs , in dem ab 14:00 Uhr in den verschiedenen Kursen wieder fleißig trainiert wird. In der Welpenschule werden mit spielerischen Übungen die ersten Kommandos erlernt und die Bindung zu Frauchen oder Herrchen gefestigt. Im Anfängerkurs wird Hunden und Besitzern Grundkommandos und der richtige Umgang von professionell ausgebildeten Trainer nähergebracht. Natürlich steht auch die Sozialisierung mit Artgenossen und der Umgang im Alltag am Programm. Am Ende der Kurse wird eine offizielle Prüfung stattfinden.

Ausgebildet werden von der Welpenschule bis zur Begleithundeprüfung alle Hunderassen und Mischlingshunde von jung bis alt. Für motivierte Hunde und Hundeführer werden nach der Begleithundeprüfung weitere Sparten wie der Schutzdienst, Fährtenhundeausbildung oder die Rettungshundeausbildung angeboten.

Wenn Ihr Interesse an einer schönen Beschäftigung für Sie und einer artgerechten Auslastung für Ihren Hund geweckt wurde, kommen Sie samstags um 14:00 Uhr den Hundeabrichteplatz in Windten / Taufkirchen an der Pram besuchen, das Team freut sich über alle neuen aber auch bekannten Gesichter.