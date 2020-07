Am Sonntag, den 02. August 2020 beginnt diese 3 Seen - Wanderung mit der Fahrt ins Ennstal zum Parkplatz Seewigstüberl ( 1.143 m, Ende der Mautstrasse ).

Variante 1:

Gemütliche Wanderung ohne Steigung rund um den Bodensee ( 1.157 m ), Gehzeit ca. 1 Stunde, Einkehrmöglichkeit beim Forellenhof.

Variante 2:

Am Westufer des Bodensees entlang weiter über steilen Anstieg vorbei am Wasswerfall zum Hüttensee ( 1.533 m ), bei der Hans-Wödl-Hütte und am Schleierfall vorbei bis zum Obersee ( 1.687 m ).

Der Rückweg erfolgt auf dem gleichen Weg, beim Bodensee kann man nun den Weg am Ostufer entlang wählen.

Es ist eine leichte bis mittelschwere Wanderung - 8,0 km hin und zurück, Gehzeit gesamt ( 3 Seen )

ca. 5,5 - 6 Stunden.

Aufstieg und Abstieg jeweils 550 hm.