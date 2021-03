Frühjahrsputz ohne die Chemie-Käule

BEZIRK SCHÄRDING. Für den Frühjahrsputz braucht es in den seltensten Fällen chemische Reinigungsmittel, denn viele Putzmittel sind wahre Chemiekeulen. Luftnot, Allergien, rissige Hände - all das können Folgen aggressiver Putzmittel sein. Gerade Sprühmittel stehen im Verdacht, ähnlich schädlich wie Zigaretten zu sein, denn durch die Vernebelung werden kleine Partikel aus Reinigungsmitteln inhaliert. Die Sprays können nach der Reinigung stundenlang in der Luft bleiben.So können sie tief in die Lunge gelangen, Infektionen verursachen und die Alterung der Lungen beschleunigen.

„Viele Inhaltsstoffe sind bei direktem Hautkontakt schon in geringen Mengen schädlich, denn die scharfen Reinigungsmittel können nicht zwischen Bakterienzellen im Waschbecken und den Hautzellen unterscheiden. So wird die Säureschutzschicht der Haut geschädigt“, beschreibt Dr. Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin in Klaus / Steyrling und Referentin für Vorsorge- und Gesundheitsmanagement der Ärztekammer für Oberösterreich.