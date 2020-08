Da heuer das beliebte 6-Bezirke-Jugendlager des Landesfeuerwehrkommandos OÖ abgesagt wurde, veranstalteten wir gemeinsam mit der FF Hinterndobl eine 24-Stunden Übung für die Feuerwehrjugend Dorf-Hinterndobl.

Beginn der Übung war am Freitag, 07. August um 07:30 Uhr mit dem gemeinsamen Beziehen der Unterkunft im Feuerwehrhaus, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln. Ebenso wurde ein Pool aus Europaletten aufgebaut, der für eine willkommene Abkühlung sorgte.

Kurz vor 10:00 Uhr erfolgte die erste Alarmierung mit dem Thema „Technischer Einsatz Ölspur“. Zuerst wurde durch die Feuerwehrjugend die Unfallstelle abgesichert und das ausgetretene Öl gebunden. Anschließend erfolgte unter Anleitung der Betreuer noch eine Schulung über Errichtung einer Ölsperre mittels Folie und Steckleiter.

Nach erfolgreicher Abwicklung gab es Hamburger vom Kohlegrill zum Mittagessen.

Um 14:00 Uhr wurde die Jugend zu einem Grillerbrand gerufen. Hier war das richtige Einsetzen einer Löschdecke gefragt. Anschließend wurde noch demonstriert, wie ein Fettbrand bekämpft wird und warum es ein großer Fehler ist, diesen mit Wasser zu löschen.

Zur Abkühlung bekam die Jugend anschließend ein Eis, genossen im selbstgebastelten Pool.

Der dritte Einsatz erfolgte um 16:00 Uhr, diesmal stand eine Gartenhütte in Brand. Die Jugend konnte das Feuer rasch bekämpfen.

Am Abend gab es dann gegrillte Knacker am Lagerfeuer, dazu selbstgemachten Kartoffelsalat gesponsert vom Dorf.Wirt.

Die letzte Alarmierung war um 21:00 Uhr mit dem Alarmierungstext „Tierrettung“. Mithilfe der Wärmebildkamera und taktischer Suchkette konnte das verletzte Tier rasch gefunden werden.

Der Abend wurde dann noch am Lagerfeuer genossen, bis um 23:00 Uhr die Nachtruhe begann.

Geweckt wurden unsere Kids um 06:30 Uhr durch einen Alarm zum Thema „Brandmeldealarm Industrie“.

Bei Erkundung des vermeintlichen Brandobjekts stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Nach dem Abbau des Lagers gab es noch ein ausgiebiges Frühstück für unsere kleinen Helden.

Vielen Dank an HBM Thomas Maier für die Organisation und Umsetzung dieser 24-Stunden Übung sowie seinen Helfern. Die Jugend konnte dadurch eine Menge lernen bzw. ihr Wissen rund um das Thema Feuerwehr festigen.