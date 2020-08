Elternverein Münzkirchen nahm durch Zaubershows von "Tricky Niki" viel Geld ein, das der NMS und PTS Münzkirchen zugute kommt.

MÜNZKIRCHEN. Tricky Niki, der bekannte Bauchredner, Comedian und Zauberkünstler versetzte die Kleinen bei der Nachmittagsveranstaltung ins Staunen. Ebenso gelang es, bei der Abendveranstaltung für die Erwachsenen den Saal beim Wirt z‘ Kaltenmarkt zu füllen. Der Reinerlös kommt auch heuer wieder den Kindern in der Integrations-Volksschule, NMS und Polytechnischen Schule zugute. Elternvereins-Obfrau Karin Grüneis und ihr Team überreichten jeweils einen Scheck über 2.000 Euro an die Direktoren der beiden Schulen. Monika Wilks und Karl Reidinger bedankten sich herzlich für die Unterstützung durch den Elternverein.

In der NMS und PTS wurde ein Großteil des Geldes bereits erfolgreich in neue Geräte für den Außensportbereich investiert, der von Schülern in den „bewegten“ Pausen sowie auch im Turnunterricht viel und gerne genutzt wird. Neue Mittelschule und Polytechnische Schule Münzkirchen bedanken sich außerdem bei der Firma Grünberger, die für Sportplatz und weitere Außenbereiche große Granitblöcke als Sitzgelegenheiten gespendet hat. Nun wünscht der Elternverein Münzkirchen allen Schülern, Lehrern und Eltern einen guten Schulstart.