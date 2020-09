Acht Haubenköche, acht top Sommeliers, die Jurtschitschs und viele begeisterte Gäste hatten einen unvergleichlichen Abend.

SCHÄRDING. Lukas Kienbauer, drei Haubenkoch aus Schärdig, lud zu seinem zweiten Kulinarik Event. Gemeinsam mit seinem Sommelier und Restaurantleiter Timo Weisheidinger stellte der Schärdinger Haubenkoch ein Gourmetabend auf die Beine, den die Gäste nicht so schnell vergessen solten. An drei Stationen wurde gekocht, Weine verkostet und gefachsimpelt. Knapp 100 Gäste schlenderten zwischen dem Restaurant Lukas, der Vinothek vino von Susi Hargassner und dem Lukas Steak hin und her und genossen die vielen Köstlichkeiten. Stefanie & Alwin Jurtschitsch vom Weingut Jurtschitsch präsentierten höchstpersönlich ihre Weine aus dem Kamptal. „Es war ein kulinarischer Jahreshöhepunkt“, meinte zum Beispiel die Rieder BH-Juristin Heidi Schachinger.