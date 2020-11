Mit Josef Schmid starb am 10. November 2020 mit 91 Jahren ein Kriegsheimkehrer, Familienmensch und SPÖ-Urgestein.

RAINBACH IM INNKREIS (bich). Der gebürtige Rainbacher hatte es nicht leicht im Leben. Der zweite Weltkrieg brachte den damals 15-Jährigen an die Front nach Russland, wo er nach Kriegsende ein Jahr lang in Gefangenschaft saß. Doch er kehrte zum Glück zurück, fand im Schärdinger Steinbruch Arbeit und gründete eine Familie. Mit seiner Frau Berta, die er 1955 heiratete, bekam er sieben Kinder. "In den 1960er Jahren zog es ihn beruflich nach München, wo er zusammen mit seinem Bruder als Zimmermann sein Geld verdiente", berichtet Schwiegertochter Anita Schmid. Ein Jahrzehnt später fand er dann bei Schärdinger Granit seine berufliche Bestimmung und wurde Sprengbefugter – ein Job, den er bis zu seiner Pensionierung mit Freude ausübte.

Träger der Viktor-Adler-Plakette

Privat engagierte sich Schmid seit seiner Jugend politisch. Schon 1946 trat in die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ein und war bis zu seinem Ableben ein treues Mitglied. ´Die Partei dankte ihm sein persönliches Engagement und sein sozialdemokratisches Wirken mit der Verleihung der Victor-Adler-Plakette – der höchsten Auszeichnung, die die SPÖ vergeben kann. Noch vor drei Jahren wurde der Rainbacher von der Bezirks-SPÖ für seine 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. SPÖ-Bezirks-Geschäftsführer Hannes Bogner erinnert sich: "Ich weiß nur zu gut: Alles in seinem Leben hat er sich hart erarbeiten müssen, ihm wurde wenig in die Wiege gelegt. Umso größer war aber sein Herz, wenn es darum ging, sich für seine Mitmenschen einzusetzen."

Auch seine Familie beschreibt Schmid als warmherzigen Familienmensch, der jedem geholfen hat, der seine Unterstützung brauchte. "Egal ob Kinder, Enkerl, Freunde oder Nachbarn, wenn du zu ihm gekommen bist und um Hilfe beten hast, dann war er für einen da. Du hast alles von ihm haben können", erzählt Schwiegertochter Anita Schmid. Eine große Leidenschaft pflegte der rüstige Rainbacher bis zum Schluss: seinen Garten. "Der war sein Ein und Alles. Darin hat er Stunden verbracht. Deshalb haben wir ein Foto davon auch auf die Parte abdrucken lassen", sagt Anita Schmid.

Verabschiedung am 12. November 2020 möglich

Am Donnerstag, 12. November 2020, besteht ab 11 Uhr die Möglichkeit, sich persönlich vom Verstorbenen in der Aufbahrungshalle Rainbach zu verabschieden. Trauerbilder und Kondolenzbuch liegen auf. Gebetet wird für den Verstorbenen am 12. November 2020 um 19 Uhr in der Pfarrkirche Rainbach.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 13. November 2020, um, 10 Uhr im Familienkreis in der Pfarrkirche Rainbach im Innkreis statt. Anschließend wird Schmid von seinen Angehörigen zur letzten Ruhestätte geleitet.