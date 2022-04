Am 1. April war Neuwahl beim Pensionistenverband St. Florian am Inn.



ST. FLORIAN. An diesem Tag hielt die Ortsgruppe ihre Jahreshauptverammlung ab. Dabei legte Hans Högl nach 19 Jahren den Vorsitz ab. Er wurde sogleich zum Ehrenvorsitzenden des Pensionistenverbands St. Florian am Inn ernannt. Die anwesenden Mitglieder wählten Günter Stockenhuber zu seinem Nachfolger und neuen Vorsitzenden. Hans Zeilinger ist Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender in einer Person. Kassierin wurde Herta Mandl. Alle Funktionäre wurden einstimmig gewählt.

