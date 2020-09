SCHÄRDING/PASSAU (zema). 520 Kilometer waren 8 Sportler aus Oberösterreich vom Ursprung des Inn am Maloja-Pass in der Schweiz bis zur Mündung an der Ortspitze in Passau unterwegs. Unter dem Motto „Wir bewegen uns, um zu helfen!“ waren sie vergangenen Freitag im Engadin gestartet. Dabei war für die Leistungssportler radeln, laufen und rudern mit dem Kajak angesagt. Mit dabei waren die vier Kajakfahrer Gerald Bischof aus Raab - dieser hatte auch die Aktion ins Leben gerufen, Stefan Zweimüller aus Raab, Helmut Auer aus St. Willibald und Alois Kaufmann aus Natternbach. Die zwei Radfahrer Berni Zweimüller aus Schildorn und Günter Fischer aus Pyrawang hatten die Etappe am Inn-Radweg in etwa 24 Stunden reiner Fahrzeit bis nach Passau bewältigt. Der 51-jährige Günter Dieplinger aus Münzkirchen war die ganzen 520 KM in 7 1/2 Tagen nur gelaufen. An seinem besten Tag hat er 80 KM geschafft. Am Tag des Zieleinlauf am 05.09.2020 an der Ortspitze in Passau waren es "nur" 48 KM. Hans Scholz aus St. Roman hat die Tagesetappen geplant und die Sportler die acht Tage versorgt.

In Passau wurden die Sportler vom Challenge-Team und Bikern, die das Team auf ihren letzten Kilometern begleitet haben, herzlich empfangen. Nach einer Verschnaufpause ging es dann zurück nach Schärding zu einem Empfang und dann zum Essen ins Wirtshaus zur Bums´ n.

Spenden kommen wohltätigen Zweck zu Gute

Firmen haben sich beim Challenge-Team, Werbeflächen erwerben können, zusätzlich gab es auch für alle die die Akteure bei ihrem Spendenmarathon unterstützen möchten, für jeden Kilometer, Lose zu kaufen.

Ein Teil der Spenden geht an die “Herzkinder Österreich„ und somit an Familie Präkelt aus Gurten. Die Mutter ist schwer krebserkrankt und der Familienvater muss sich um den Haushalt und die drei Söhne im Alter von drei, fünf und sieben Jahre kümmern. Da der Vater deswegen seinen Beruf nicht mehr voll nachgehen kann, ist die Familie in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Jeder der die Familie unterstützen möchte, kann auf das Konto “Inn-Challenge„ IBAN: AT05 3445 5801 0501 4949 spenden.

Reinerlös von Kabarettabend fließt auch auf das Projekt Inn-Challenge

Am Donnerstag den 10. September um 20.00 Uhr kommt Kabarettist Wolf Gruber mit seinem Programm "Feuer und Flamme" in den Loryhof bei Wippenham im Bezirk Ried. Auch hier fließt der Reinerlös in das Projekt des Inn-Challenge.

Die Spendenübergabe an die Familie ist dann am 03. Oktober im Kubinsaal bei Schärding geplant. Fotos: Markus Zechbauer/zema-medien.de