Am Samstag, 9. Oktober, luden die Junge ÖVP und die Trachtenmusikkapelle Schardenberg zum Oktoberfest auf das Sportplatzgelände.



SCHARDENBERG. Aufgrund der Corona-Vorschriften wurde nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern zum Feiern zugelassen. So durften rund 600 Gäste in der beheizten Stockschützenhalle abfeiern. Für Stimmung sorgte die "Hoizblech Musi". Und natürlich gab's alles, was zu einerm richtigen Oktoberfest dazugehört: Maßbier, Kas & Brez'n und eben "a zünftige Musi".