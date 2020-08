An die 20 MG unternahmen, bei teilweise stürmischen Bedingungen, am Mittwoch, 26. Aug. eine Radtour zur Bründlkapelle bei Antiesenhofen teil. Auch unser Herr Dechant trat, ohne E Unterstützung, fest in die Pedale. Die Tour ging über Ranseredt, St.Marienkirchen, Gstötten, Innradweg bis zur Bründlkapelle. Angekommen, ging es hinunter zur Kapelle, wo unser Hr. Dechant mit uns eine kurze Andacht, mit Segnung der Fahrräder und Danksagung für allzeit eine unfallfreie Fahrt. Nach kurzem Innehalten ging es wieder hinauf zum Jausen-platz wo wir mit köstlichen Knacker, frisch für uns produziert vom „Hofladen Floss Andorf“ und Getränken von d. Fam. Mayr u.d. R.Seitz bewirtet wurden. Nach einem gemütlichen Aufenthalt ging es zur echten Stärkung zum „ Mosthof Greiner“. Ein Krügerl Most und eine gute Jaus`n und der Radausflug ging dem Ende zu. Ein Großes Danke an die starke Disziplin meiner MG.