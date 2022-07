Eine Osternesterl-Kooperation brachte der Feuerwehrjugend Zell an der Pram nun eine Spende von 850 Euro ein.

ZELL AN DER PRAM. Für 35 Euro verkaufte Silvia Kasbauer von "KRÄUTERerLEBEN" heuer regionale Osternesterl gefüllt mit Schmankerln von Zeller Direktvermarktern. Etwa Honig von Wolfgang Haferl, Trockenfrüchte von Christa Reiter, dem Speck der Familie Roman Wölfleder, gefärbte Wachteleier von Markus Sperz, Ostereier von Sabine Meier und Sandra Wölfleder, ein Lebkuchenhaus vom Pramtalbäcker, Bio-Müsli von Familie Etzl sowie Eierlikör von Lachinger’s Restaurant. Über 150 Körberl wurden verkauft. Für jeden spendete die Zellerin fünf Euro an die Jugendfeuerwehr. Beim Pramtal Frühschoppen am 12. Juni übergab Silvia Kasbauer nun 850 Euro an die Zeller Feuerwehr.