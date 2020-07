Bei regennasser Fahrbahn kam ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Ried gestern ins Schleudern und prallte gegen zwei Bäume.

BEZIRK SCHÄRDING. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr gestern (11. Juli 2020) gegen 16:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Raaber Straße von Raab kommend in Richtung Zell an der Pram. In einer langgezogenen Rechtskurve im Gemeindegebiet von Altschwendt kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, schlitterte über eine abfallende Böschung und prallte gegen zwei Bäume. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ried im Innkreis geflogen.