3-Jähriger Bub stürzte im Freibad St. Marienkirchen ins Wasser – andere Besucherin und Bademeister retten das Kind.

ST. MARIENKIRCHEN. Ein 3-jähriger Bub aus dem Bezirk Schärding fiel am Freitag (10. Juli 2020) gegen 17.50 Uhr in einem unbeobachteten Augenblick ohne Schwimmhilfe in das Kinderbecken des Freibades St. Marienkirchen bei Schärding. Seine 33-jährige Mutter packte gerade die Badesachen zusammen. Eine ebenfalls 33-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding entdeckte den treibenden Körper an der Oberfläche und zog ihn aus dem Wasser. Zusammen mit dem Bademeister begann sie mit der Reanimation. Beim Eintreffen des Notarztes und der Rettung war der Bub wieder bei Bewusstsein, er wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.