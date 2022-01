In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. Jänner) wurde ein 45-jähriger leblos in einem Haftraum in Suben aufgefunden.

SUBEN. Der gegen 4 Uhr morgens herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut Ergebnis der Spurensicherung durch das Landeskriminalamt Oberösterreich dürfte der 45-Jährige am Abend zuvor einen Wasserkocher benutzt haben, der einen Stromausfall ausgelöst hatte. Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete eine gerichtsmedizinische Obduktion an, bei der jedoch kein Hinweis auf Fremdeinwirkung gefunden wurde. Ob der Insasse in den Stromkreis geraten ist und dadurch verstorben ist, wird derzeit noch ermittelt. Es werden noch die Ergebnisse der chemisch-toxokologischen Untersuchung abgewartet.