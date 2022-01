Landjugend St. Aegidi spendet 500 Euro an Kindergarten für Spielzeug.

ST. AEGIDI. 500 Euro übergab die Landjugend St. Aegidi dem Kindergarten im Ort. Das Geld dient als Materialspende zum Kauf von Toniboxen, diverse Spielsachen und anderen Dingen, die der Kindergarten benötigt. "Es ist uns ein großes Anliegen, die Kinder zu fördern und ihnen das Vereinsgeschehen in der Gemeinde näher zu bringen", so Marlene Luger, Leiterin der Landjugend. Durch die Corona-Beschränkungen hat die Jugendorganisation im vergangenen Jahr weniger Geld für ihre Mitglieder ausgegeben und daher etwas Geld "auf der hohen Kante". Madlen Jäger, Tobias Fischer und Florian Paminger übergaben die Spende bei einem kurzen Besuch am Kindergartenspielplatz. Auch die Christkindaktion der Bezirksrundschau zugunsten des kleinen Aegidingers Theo Forster hat die Landjugend St. Aegidi bereits mit 500 Euro unterstützt.