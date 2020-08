SCHÄRDING (juk). Unter dem Motto "Richtig. Wichtig. Stark." präsentierte sich am Wochenmarkt in Schärding der Pensionistenverband OÖ und verteilte zum 70. Bestandsjubiläum ein Heft mit siebzig Gutscheinen mit allerlei Interessanten und Nützlichen. Guten Anklang fand auch die Zeitschrift "vital in OÖ", ein Ratgeber für den „schönsten Lebensabschnitt“. Der Pensionistenverband OÖ betreut aktuell rund 88.000 Mitglieder in 346 Ortsgruppen in allen Bezirken unseres Bundeslandes. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen dabei zwei Faktoren: Durchsetzungsstarke Interessenvertretung der Generation 50+ und Bekämpfung von Einsamkeit im Alter durch ein aktives Miteinander.