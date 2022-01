Um Menschen mit geringem Einkommen bei ihren Energiekosten zu unterstützen, gibt es vom Land OÖ wieder den Heizkostenzuschuss.

BEZIRK SCHÄRDING. „Für manche Menschen in unserem Land ist ein wohlig warmes Zuhause keine Selbstverständlichkeit“, betont Bundesrätin Barbara Tausch aus Freinberg. Der Zuschuss wurde heuer angesichts der steigenden Energiepreise um 15 Prozent auf 175 Euro erhöht. „Mit dieser kräftigen Erhöhung helfen wir in den Wintermonaten Landsleuten, die auf Hilfe angewiesen sind“, erläutert die ÖVP-Politikerin und verweist auf die Möglichkeit der Beantragung in den Gemeindeämtern.

Anlagenfrist bist 9. Mai 2022



Die Antragsfrist läuft von 1. Februar bis 9. Mai 2022. Die Bewertung der sozialen Bedürftigkeit richtet sich nach dem monatlichen Nettoeinkommen. Bei Alleinstehenden liegt der Grenzwert etwa bei 950 Euro, bei Ehepaaren bei 1.500 Euro und für jedes minderjährige Kind bei 380 Euro.