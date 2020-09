Als Lehrling in der Stadtgemeinde Schärding?

Die Stadtgemeinde Schärding ist ein moderner Dienstleistungsbetrieb und sehr bürgerorientiert. Wir unterstützen und helfen unseren Bürgerinnen und Bürgern in allen Lebenslagen soweit es uns möglich ist - also der perfekte Anfang als Lehrling um in das Berufsleben zu starten. Bei uns in der Stadtgemeinde Schärding lernst du Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu werden und die Arbeit präzise umzusetzen.

" Ich bin viel selbstbewusster durch die Arbeit geworden, da die Lehre in der Bürgerservicestelle beginnt und man dadurch offener gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern wird", so Selina Waller (3. Lehrling)

Auch die Arbeit selbst ist sehr vielfältig und abwechslungsreich, denn in der Lehrzeit lernt man alle größeren Abteilungen kennen. Die Lehrzeit beginnt in der Bürgerservicestelle, mit dem 2. Lehrjahr wechselt man in die Finanzbuchhaltung, die Lehrzeit endet in der Bauabteilung. Zu den Aufgaben im 1. Lehrjahr zählen u.a. die Erstellung von diversen Auswertungen, das Kennenlernen des Antragswesen sowie dem Melderecht, die Kassenzählung, verschiedene Sitzungen vorbereiten, usw.

Es ist sehr vorteilhaft seine Lehrzeit bei der Stadtgemeinde Schärding absolvieren zu dürfen, da man sich grundlegende Kenntnisse für das spätere Berufsleben aneignen kann.