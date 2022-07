Gemeinde Dorf an der Pram präsentiert das Programm des Ferienpass 2022.

DORF AN DER PRAM. Der Dorfer Ferienpass steht in den Startlöchern. Bereits zum 18. Mal hat der Familienausschuss der Gemeinde ein Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter organisiert. Los geht es am Mittwoch, 13. Juli, mit einem Workshop zum Vogelhaus-Bauen. Die Programmpunkte der anderen fünf Nachmittage lauten: Wasserspaß, Aktivprogramm-Lignorama, Fahrt zum Tierpark Wels, Sommerkino und eine Kinderolympiade.



Weitere Infos beim Gemeindeamt unter 07764/8455.