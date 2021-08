Europas größtes Amphibienfahrzeugtreffen ist am 4. August am Schärdinger Stadtplatz zu bestaunen.



SCHÄRDING. Rund 50 im Wasser fahrbare Autos, auch genannt Amphibienfahrzeuge, waren am Schärdinger Stadtplatz zu bestaunen. Diese Schau findet seit 33 Jahren jeden Sommer in einem anderen Land statt – 2021 erstmals in Österreich. Das Basislager des Treffens ist Kasten in der Gemeinde Vichtenstein. Von dort aus starteten die Teilnehmer ihre Tagesausflüge entlang der Donau und in der Donauregion – zu Wasser und zu Land. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Organisatoren heuer unsere schöne Donauregion als Veranstaltungsort ausgesucht haben. Neben der Werbewirksamkeit des Events bringt die Veranstaltung mit 150 Teilnehmern auch eine nennenswerte Wertschöpfung für unsere Betriebe", freut sich Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich.

Mehr Infos zur Amphib gibt's hier

Fotos: Melanie Bachmayer