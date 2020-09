Seit Ende April ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Schärding wieder rückläufig.

BEZIRK SCHÄRDING (juk). Mehr als doppelt so viele Personen waren arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Mit Ende August sind im Bezirk Schärding 1.150 Menschen ohne Arbeit – davon 611 Frauen und 539 Männer. Das sind um 31,3 Prozent – in absoluten Zahlen 274 Menschen – mehr als im Vorjahr. Überproportional gestiegen ist die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der 40 bis 49- sowie der 55- bis 59-Jährigen. Knapp 2.500 Menschen befinden sich zudem in Kurzarbeit. „In manchen Branchen läuft es mittlerweile wieder recht gut, in einigen Bereichen weiterhin aber eher schlecht“, erläutert Harald Slaby, AMS-Leiter in Schärding, die Lage

Weniger junge Arbeitslose

„Ein großes Fragezeichen bleibt für Herbst und Winter – aus heutiger Sicht wird Corona auch in den nächsten Monaten die Wirtschaftslage stark prägen beziehungsweise eintrüben. Eine der wenigen Lichtblicke tut sich derzeit bei den Jugendlichen und am Lehrstellenmarkt auf: Bei den 15- bis 19-Jährigen ist die Zahl der Arbeitsuchenden sogar leicht zurückgegangen", so Slaby. Außerdem gebe es für die Lehrstellensuchenden nach wie vor genügend Lehrangebote.