Auch Corona-Teststraße Zell stellt Betrieb ein

Auch die Corona-Teststraße in Zell an der Pram stellte ihren Betrieb ein.



ZELL AN DER PRAM. Mit April haben Bund und Land Oberösterreich das Corona-Testangebot für die Bevölkerung stark reduziert. Hieß es anfangs noch, dass pro Bezirk eine Teststraße erhalten bleiben soll, ist nun schon wieder alles anders. Wie schon berichtet, wurden die Teststraßen im Pfarrheim Münzkirchen und Klinikum Schärding bereits geschlossen.

5 Tests pro Person und Monat

Und auch die Teststraße im Schloss Zell an der Pram stellte jetzt mit Ende März ihren Betrieb ein. "In erster Linie ist es schade für die Zeller und umliegende Gemeinden, dass dieses wohnortnahe Angebot wegfällt", meint Bürgermeister Martin Tiefenthaler. Die Entscheidung über die Umstellung des Angebots sei nun jedoch gefallen. "Grundsätzlich scheint es so, als ob man die Bürger mehr in die Eigenverantwortung entlassen will", so der Ortschef von Zell an der Pram. Auch die Selbsttests unter Aufsicht in den Gemeinden gibt es nicht mehr. Gemeinden geben auch keine Schnelltests mehr an ihre Bürger aus. Das Abholen von Gratis-Schnelltests soll künftig wieder bei den Apotheken möglich sein. Fünf Schnelltests pro Person und Monat sind kostenlos – ebenso fünf PCR-Tests pro Nase und Monat. PCR-Tests gibt es nur mehr über "OÖ gurgelt" bei den Spar-Filialen und auf Terminreservierung in den Apotheken. Im Bezirk Schärding testen die Lebensapotheke in Raab, die Delphin-Apotheke und die Stadt-Apotheke "Zur goldenen Krone" in Schärding sowie die St. Michael Apotheke in Andorf.