EGGERDING (zema). Am Sonntag den 23.08.2020 um 17:02 Uhr wurde die Feuerwehr Eggerding zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet alarmiert. Die Feuerwehrkameraden stellten beim eintreffen ein Auto fest, das im Bachbett stand. Von einem angrenzenden Parkplatz war das Auto über eine Böschung in den Totenmannbach gerollt. Wahrscheinlich war eine nicht angezogene oder defekte elektronische Bremse die Ursache , dass sich der PKW selbstsändig machchen konnte. Bei der Lageerkundung konnte festgestellt werde, dass sich im Fahrzeuginneren keine Personen befanden und auch keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Zur Bergung wurde um 17:21 Uhr die Feuerwehr Schärding mit dem schweren Rüstfahrzeug mit Kran nachalarmiert um das Auto schonend wieder aus dem Bach zu heben und auf sicheren Boden zu stellen. Nach knapp zwei Stunden, konnten die Feuerwehren wieder in ihre Gerätehäuser einrücken. Fotos: Danny Jodts/zema-medien.de