SUBEN (zema). Am Samstag den 16. Jänner 2021 wurde die Feuerwehr Suben gegen 12:45 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Autofahrer aus dem bayerischen Straubing kam aus unbekannter Ursache auf der B149 in Fahrtrichtung Suben ins schleudern, kam dabei von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Das Fahrzeug blieb dabei fast unbeschädigt und noch fahrbereit neben der Fahrbahn liegen. Die Feuerwehr Suben rückte mit 2 Fahrzeugen und 15 Mann zum Einsatzort aus. Die Kameraden zogen das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück und regelten während der Bergung den Verkehr. Nach etwa 45 Minuten konnte die Feuerwehr wieder in das Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Nach Informationen war der junge Autofahrer auf den Weg zu seiner Freundin in der Nähe von Suben unterwegs. Fotos: Danny Jodts/zema-medien.de