LAUFENBACH (zema). Ein Audifahrer ist am 24. Jänner 2022 gegen 15:30 Uhr aus unbekannten Gründen auf der B137 in Laufenbach auf Höhe einer Baufirma von der Straße abgekommen und dann im Graben in Schräglage gelandet. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus seinem Auto befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Laufenbach konnte das Auto mittels Seilwinde und Unterleghölzer wieder auf die Straße ziehen. Während der Bergung und Säuberung der Unfallstelle, musste die Fahrbahn zeitweise halbseitig gesperrt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Die Feuerwehrkameraden konnten nach etwa einer Stunde wieder in ihr Gerätehaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.

Fotos: Markus Bäumler/zema-medien.de