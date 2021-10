VICHTENSTEIN (zema). Ein Autofahrer aus Obernzell (Bayern) hatte am 06.10.2021 gegen 15:00 Uhr auf dem Fährenparkplatz der Donaufähre Kasten - Obernzell geparkt, ausgestiegen und die Klingel betägtigt um dann auf die übersetzende Fähre zu warten. Er vergaß vermutlich dabei die Handbremse seines Fiat Panda anzuziehen. Dieser machte sich an der Steigung selbständig und versank in der Folge in den Fluten der Donau. Neben den Feuerwehren Niederranna, Engelhartszell, Pyrawang und Vichtenstein, waren auch die Taucher aus Schärding und Ried im Einsatz. Auch die Bayerischen Einsatzkräfte von der Feuerwehren Erlau und Obernzell waren bei der Suche eingebunden. Auch das Österreichische Rote Kreuz war für die Sicherheit der Taucher vor Ort. Nach langer Suche auch mit Unterstützung zahlreicher Boote, wurde dann der PKW gegen 18.30 Uhr in Ufernähe geortet. Jetzt läuft die Bergung des Fahrzeuges aus der Donau an.

Fotos: Markus Bäumler/zema-medien.de