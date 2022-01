PASSAU/SCHÄRDING (zema). Am 31. Jänner 2022 gegen 14:40 Uhr kollidierten an der Pionierstraße - Dr.-Emil-Brichta-Straße auf Höhe der Dreiländerhalle in Passau zwei Autofahrer im Kreuzungsbereich. ein Autofahrer aus dem Bezirk Schärding war mit einem Fahrer aus der Stadt Passau im Kreuzungsbereich kollidert. Die Feuerwehr der Hauptwache Passau wurde alarmiert um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und den Verkehr zu regeln. Vermutlich wollte ein Autofahrer abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Autolenker des anderen PKW. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.