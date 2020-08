Um die schönsten Furchen wurde beim diesjährigen Bezirkspflügen am 10. August 2020 in St. Marienkirchen gekämpft. Insgesamt stellten sich 3 Beetpflüger und 18 Drehpflüger dem Bewerb. Besonders erfreulich war die hohe Anzahl an neuen Teilnehmern. Insgesamt kämpften 13 Teilnehmer zum ersten Mal um die besten Furchen. Bei strahlendem Sonnenschein konnte sich Christoph Killingseder (LJ Raab) vor Stefan Has und Simon Selker (beide LJ Taufkirchen) den ersten Rang in der Kategorie Beetpflug sichern. Bei den Drehpflügen verwies Robin Reitinger (LJ Altschwendt) Michael Hell (LJ St. Florian) und Jakob Selker (LJ Diersbach) auf die Plätze zwei und drei. Ein besonderer Dank gilt der LJ St. Marienkirchen für die hervorrage Organisation des Bewerbs.