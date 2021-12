ST. FLORIAN AM INN (zema). Eine 60-jährige Dame aus St. Florian am Inn hat am 25.12.2021 gegen 21:10 Uhr im Heizungskeller eine Rauchentwicklung festgestellt. Daraufhin hat sie die Pelletsheizung abgestellt und den Notruf der Feuerwehr um 21:15 Uhr getätigt.

Nach Lageerkundung durch den Einsatzleiter BR Johannes Veroner konnte eine Verpuffung in einem Pelletofen festgestellt werden. Es kam aber zu keiner Brandentwicklung. Die Ursache der Rauchentwicklung war ein Rückstau der Ansaugvorrichtung. Der Ofen wurde von den 34 Kameraden ausgeräumt, die Glutnester mittels Wärmebildkamera aufgespürt und abgelöscht sowie das Wohngebäude belüftet. Ebenso wurde die Heizung Stromlos geschaltet. Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle verlassen und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

Fotos: Markus Bäumler/zema-medien.de