Die "Clean4tler OÖ", die Ende März 2022 gegründet wurden, finden sich drei Monate später auf der Überholspur.

BEZIRK SCHÄRDING. Mittlerweile mehren sich die Kooperationen, wie die beiden Initiatorinnen Christina Gattermaier-Humer aus St. Florian/I. und Sandra Zebisch aus Schärding sagen. So etwa die Zusammenarbeit mit "Ausbildungsfit Schärding" (Afit). Hier wurde eine erste, gemeinsame Plogging-Aktion mit den Jugendlichen und Betreuern durchgeführt. Weitere gemeinsame Aktivitäten sollen folgen. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Mandala-Kindergarten vereinbart. Dabei sollen ausgewaschene Dosen gesammelt werden, woraus die "Clean4tler", dem Upcycling-Gedanken Rechnung tragend, Aschenbecher gestalten werden – bemalt von den Kindern im Mandala-Kindergarten. "Die Aschenbecher werden dann der Schärdinger Gastronomie kostenlos zur Verfügung gestellt, um die Kippenflut ein wenig einzudämmen. Dosen können übrigens bis 22. Juli bei Auto Schröckender in St. Florian/I. abgegeben werden", so die beiden Initiatorinnen.

Kooperation mit Gemeinde Esternberg



Ebenso wurde eine Kooperation mit der "Netzwerkstatt" in Munderfing vereinbart. Hier sollen gemeinsame 3D-Prototypen als Plogging-Utensil erarbeitet werden. "Geplant ist auch die Durchführung von Upcycling-Workshops gemeinam mit der "Kreativ-Werkstatt Schärding". Zudem fand ein fachlicher Austausch mit anderen Plogging-Gruppen statt. Forciert wird die Zusammenarbeit mit Gemeinden.

"Die Resonanz auf unsere Aktivitäten ist durchwegs positiv. Anscheinend treffen wir genau den Puls der Zeit."

"Beim Umweltausschuss in Esternberg waren wir am 13. Juni eingeladen und konnten die "Clean4tler" vorstellen. Es wurden erste gemeinsame Ideen generiert – etwa in Hinblick auf den Ferien(s)pass", erläutert Zebisch. Weiters werden sich die "Clean4tler" auf Einladung am 20. September dem Umweltausschuss der Gemeinde St. Florian am Inn präsentieren. Fix ist ebenso die Teilnahme am Autofreien Stadtplatz am 25. September. "Die Resonanz auf unsere Aktivitäten ist durchwegs positiv. Anscheinend treffen wir genau den Puls der Zeit, und es gelingt uns zum Glück, unsere Begeisterung auf andere Menschen überspringen zu lassen."

Exkursion nach Wels – wer will dabei sein?



Auf Einladung von Brunnenthals Bürgermeister und Vorsitzendem des Landesabfallverbands, Roland Wohlmuth, sind die "Clean4tler" zur Exkursion in das LAVU (O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen GmbH) in Wels zur Besichtigung eingeladen. "Alle Interessierten, die mitfahren möchten, sind herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen und sich uns anzuschließen", so Zebisch. Übrigens: Die "Clean4tler" richten ihre Aktionen an den Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDG‘s) der Vereinten Nationen aus.

Zur Sache



Die "Clean4tler" freuen sich über jedwede Form der Unterstützung. Daher sind Spenden auf das Konto bei der Raika, IBAN AT97 3445 5000 0404 3766 jederzeit möglich. Nähere Infos zum Verein gibt's unter der E-Mailadresse willkommen@clean4viertler.at