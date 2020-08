Das 1x1 der Fotografie beim Ferienpass in Eggerding !

Der Fotoclub Eggerding gab den Kindern die Grundlagen der Fotografie zu verstehen. Dann konnten sie gleich das gelernte in die Praxis umzusetzen. Es gab viele Fotos die dann mit den Kindern angeschaut und ausgewertet wurden. Bei jedem der 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde ein Foto als Favorit ausgewählt was sie dann ausbelichtet bei der Fotoausstellung des Fotoclubs Eggerding am 11. Oktober überreicht bekommen. Die Veranstaltung fand beim Greiner Mosthof statt, wo es auch Mittags eine Kleinigkeit zum Essen und trinken gab.