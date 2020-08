Kulturverein "Kulturvisionen Brunnenthal" setzt am 11. September mit "Hermanns-Konzert" Aktivitäten fort.



BRUNNENTHAL (ebd). Im Interview spricht Obmann Daniel Neuböck über den Re-Start, welche Vorhaben geplant sind und wie er selbst die bisherige Corona-Zeit erlebt hat.

Das Kulturleben in Brunnenthal kam durch Corona total zum Erliegen. Auf was freuen Sie sich am meisten?

Neuböck: Viele Kulturevents mussten in den letzten Monaten abgesagt werden. Manche wiederum wurden ins Netz übertragen oder eine Teilnahme via SocialMedia möglich gemacht. Hier herrschte viel Kreativität am Kulturmarkt. Wer allerdings schon selbst einmal als Künstler auf einer Bühne stand, weiß, wie sehr die Darbietung, der Erfolg, die Stimmung oder die Intention von der Interaktion mit dem Publikum abhängen und den Künstler zu Bestleistungen animieren können. Auf dieses reale in Kontaktkommen mit den Künstlern freue ich mich und unser Publikum.

Welche Veranstaltungen sind für heuer noch geplant?

Wir versuchen die beiden Konzerte am 11. September mit der Gesangskapelle Hermann und am 29. November das Vokalensemble Dirndlarei gemeinsam mit dem Ensemble Hoamatlandla gut und verantwortet – im Rahmen der Corona-Präventionsvorgaben – über die Bühne oder besser gesagt auf die Bühne zu bekommen.

Was gibt's eigentlich Neues in Sachen Ortsplatzgestaltung?

Nach dem erfolgreichen Prozess zur Konzeptentwicklung mit Bürgerbefragung, Bürgerabend und Workshops im vergangenen Jahr, konnten das Bewusstsein der Bevölkerung und deren Bedürfnisse gehoben, sowie die Türen zu den Fördergebern aus Kirche und Politik geöffnet werden. Damit haben wir als Dorfentwicklungsverein unser Bestmögliches eingebracht. Nun arbeitet ein Kuratorium – besetzt aus Vertretern von Pfarre und Gemeinde – an der Umsetzung des Kultur- und Begegnungszentrums.

Was soll 2021 kommen? Wird es wieder „Promis“ wie Konstantin Wecker oder Erich Hackl in Brunnenthal zu sehen geben?

Natürlich sind wir wie immer mit namhaften Künstlern und Newcomern in Kontakt. Was sich derzeit herausfordernd herausstellt, ist, dass Künstler – und dafür stehen wir absolut ein – ein faires Honorar bezahlt bekommen sollen. Somit ist die wirtschaftliche Frage hier für einen kleinen Kulturverein trotzdem ausschlaggebend. Daher danke ich hier den Projektpartnern in diesem Jahr für ihr kulantes Entgegenkommen.

2017 gegründet – Ihr Resümee nach drei Jahren?

Zufriedenheit. Mit einem Mix aus kulturellen Highlights, literarischen Exklusivangeboten und den Impulsen in der Dorfentwicklung haben wir einige Ziele erreicht.

Wie haben Sie persönlich die bisherige Corona-Zeit erlebt?

Ich persönlich habe die Zeit in ganz unterschiedlichen Rollen und Funktionen erlebt: als Vater und Ehemann, als Vereinsobmann, als Jäger, als Verantwortlicher für die Kinder- und Jugendpastoral der Diözese Linz und rund 50 Mitarbeitern. Als Familie haben wir die mehr gewordene Freizeit sehr genossen, dazu gehörte auch die Jagd. Das Erleben der Natur im Frühling war zudem viel bewusster möglich.

Nochmals zurück zum Kulturverein. Wo sehen Sie diesen in drei Jahren?

Eigentlich möchte ich den bisherigen Weg fortsetzen. Für manche Überraschung sorgen und Kultur als es etwas Gesellschaftsverbindendes, manchmal auch notwendigerweise Provokantes und persönlich Inspirierendes – innerhalb von Brunnenthal und darüber hinaus – erlebbar machen. Und natürlich freue ich mich, wenn hierzu ein neues Kultur- und Begegnungszentrum in absehbarer Zeit einen wesentlichen Beitrag leistet.

Zur Sache



Am Freitag, 11. September, wird das im März verschobene Konzert der Gesangskapelle Hermann nachgeholt. Die Gesangskapelle wird ihr aktuelles Album "Alles Tango" zum Besten geben. Beginn ist um 19:30 Uhr (Einlass ab 19:00). Karten gibt's im Vorverkauf am Gemeindeamt Brunnenthal.