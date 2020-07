Das Jahr 2020 brachte für viele Bereiche unserer Gesellschaft Veränderungen mit sich. So auch für unsere Feuerwehr und dessen Jugendgruppe. Es war bis jetzt für unsere Jungflorianis nicht möglich sich bei Leistungsbewerben zu messen oder ihr Wissen beim Wissenstest unter Beweis zu stellen. Ganz zu schweigen vom heiß erwarteten 6-Bezirke-Jugendlager, das normalerweise den Höhepunkt der Feuerwehrsaison bildet. Bei dem Einen oder Anderen war da die Enttäuschung sicherlich nicht zu übersehen als sie hörten, dass all diese Dinge im Corona-Jahr 2020 nicht stattfinden können.

Als unser Jungendbetreuer ein Alternativprogramm für dieses Jahr angeboten hat, war die Freude bei unseren Jugendfeuerwehrmitgliedern daher umso größer. Dieses Programm deckt vom vorbeugenden Brandschutz bis hin zur Tanklöschgruppe verschiedenste, sehr interessante Bereiche des Feuerwehrwesens ab.

Besonders bemerkenswert ist, dass unsere Jugend die neue Situation sehr schnell akzeptiert hat und von Beginn an beim neuen Plan mit voller Motivation wieder am Start war.

Gerade deswegen wollte sich unser Jugendbetreuer samt Kommando bei jedem einzelnen unserer Jungendmitglieder in Form eines Jugendfeuerwehr-Rucksackes bedanken.

In diesem Sinne nochmals Danke an euch, liebe Jugendgruppe, ihr seid einfach die Besten!