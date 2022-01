ANDORF. Nicht alltäglicher Rettungseinsatz für die FF Schulleredt. Nachdem in der Ortschaft Großschörgern Hauskatze Garfield seit dem Weihnachtsabend abgängig war, machte sich die Katze schließlich am Neujahrstag lautstark bemerkbar. Demnach war Garfield in einen Regenwasserkanal geraten. Die Florianis kontrollierten daraufhin das Kanalnetz und wurde fündig. Der Vierbeiner konnte nach dem erfolgreichen Rettungseinsatz seinem Besitzer übergeben werden.