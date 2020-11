Die Gemeinde Brunnenthal geht gegen Stromversorgungs-Probleme vor – und kauft groß ein.



In den letzten Jahren kam es auch im Bereich der Gemeinde Brunnenthal zu vermehrten Problemen mit der Stromversorgung. Heftige Stürme rufen immer öfter kurz- aber auch längerfristige Unterbrechungen bei der Stromversorgung hervor. Vergangenen Winter fiel die Stromversorgung für das Brunnenthaler Gemeindeamt, die Volksschule, den Kindergarten sowie für das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Brunnenthal für längere Zeit aus. Diese Ereignisse veranlassten den Brunnenthaler Gemeinderat, eine Ausfallsicherung für den Großteil der öffentlichen Gebäude im Zentrum der Gemeinde zu finden.

"Das ist ein wichtiger Beitrag der Gemeinde Brunnenthal zur Krisenvorsorge bei künftigem Blackout."

In den Firmen Weyland-Steiner HWI, Hartner Aggregate und Industrietechnik GmbH Vorchdorf fand die Gemeinde professionelle Unterstützung und somit wurden zwei Großgeneratoren für die Notstromversorgung angeschafft. Für das Gebäude der FF Brunnenthal – das in Krisenzeiten auch als autonomes Einsatzzentrum fungieren soll – wurde ein dieselbetriebener Pramac Stromerzeuger GSW 45Y mit 34,74 kW Dauerleistung angekauft. Für die FF Wallensham – auch dort soll das Gebäude in Krisenzeiten autonom betrieben werden – gibt's einen Pramac Stromerzeuger GSW35Y mit 24,4 kW Dauerleistung. Dieseltank beziehungsweise Öltank sichern einen Dauerbetrieb von bis zu fünf Tagen. "Dies ist ein wichtiger Beitrag der Gemeinde Brunnenthal für die Krisenvorsorge bei einem zukünftigen Blackout", so Bürgermeister Roland Wohlmuth.

Notstromgeräte für Private

Übrigens: In St. Florian bietet die Firma Weyland-Steiner HWI die Möglichkeit, Notstromgeräte für den privaten Haushalt zu besichtigen. "Wir müssen die Einsatzfähigkeit unserer Katastrophenhelfer und somit die Sicherheit unserer Bürger rechtzeitig und bestmöglich sicherstellen."