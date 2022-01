Seit 1. Jänner 2022 ist die assistierte Sterbehilfe für Schwerkranke legal. Schärdinger Hospizmitarbeiter und Ärzte sehen das Für und Wider.

BEZIRK SCHÄRDING. Die Ärztekammer Oberösterreich begrüßt das neue Gesetz, sagt Präsident Peter Niedermoser. Auch der Schärdinger Allgemeinmediziner mit Palliativausbildung, Bernhard Hohenberger, steht ihm generell positiv gegenüber: "Das Gesetz ist ein Fortschritt und gut gemeint, das Grundkonzept ein gutes", erklärt er. Die Vorgehensweise, um mittels assistiertem Suizid aus dem Leben zu scheiden, ist streng geregelt.

Sterbeverfügung regelt assistierten Suizid

So müssen Sterbewillige zuerst eine Sterbeverfügung bei einem Notar oder einem Patientenanwalt aufsetzen. Erlaubt ist dies nur volljährigen, schwerkranken oder unheilbar kranken Personen, die einem ärztlichen Attest nach entscheidungsfähig sind. Dafür notwendig sind Aufklärungsgespräche über die Konsequenzen und Alternativen zum Suizid mit mindestens zwei Ärzten, einer davon mit palliativmedizinischer Qualifikation, die dann auch entsprechende Zeugnisse ausstellen. Die Gespräche haben im Regelfall mindestens 12 Wochen vor Aufsetzen der Sterbeverfügung zu erfolgen – bei weit fortgeschrittenen Krankheiten kann die Bedenkzeit auch kürzer sein. Im notariell beglaubigten Dokument, das auch in einem elektronischen Sterbeverfügungsregister aufscheint, werden dann neben dem Sterbewilligen auch die Beihilfe leistenden Personen sowie die Atteste ausstellenden Ärzte genannt.

Das konkrete Ausführen des lebensbeendenden Entschlusses erfolgt schließlich im privaten Rahmen. Das letale Präparat, das vom Gesundheitsminister per Verordnung festgelegt wird, kann der Sterbewillige oder eine in der Verfügung genannte Person in einer konkret festgelegten Apotheke abholen. Einnehmen muss der Betroffene das Mittel dann aber selbstständig, um die Abgrenzung zur weiterhin verbotenen aktiven Sterbehilfe zu gewährleisten.

Mehr zum Sterbeverfügungsgesetz lesen Sie hier.

Den konkreten Gesetzestext finden Sie hier.

Strenge Regeln wichtig, um Missbrauch zu vermeiden

Ein streng geregeltes Prozedere, das notwendig ist, um Missbrauch vorzubeugen, heißt es aus dem Justizministerium. Dem stimmen auch Andrea Hartinger, Koordinatorin des Mobilen Hospiz Ried im Innkreis und Schärding, und die in Brunnenthal lebende Leiterin des St. Barbara Hospiz in Ried, Nadine Guntner, zu. "Schließlich ist das eine Entscheidung über Leben und Tod – und jeder von uns hat nur dieses eine Leben hier auf Erden", meint Hartinger, und Guntner betont: "Es darf nicht passieren, dass Menschen in den assistierten Suizid gedrängt werden, die von sich aus die Entscheidung dazu gar nicht getroffen hätten."

Ihrer Erfahrung nach äußern Hospizpatienten zwar schon immer wieder den Wunsch zu sterben, häufig "drückt dieser Wunsch aber aus, dass die betroffenen Menschen 'so' nicht mehr leben wollen", berichtet Guntner. Aufgabe des Hospiz sei es dann, diesen Menschen Lebensqualität zurückzugeben und Alternativen aufzuzeigen. "Auch die letzten Tage des Lebens können noch lebenswert sein", betont Hartinger und sieht das neue Sterbeverfügungsgesetz eher als psychologischen Pluspunkt: "Die Palliativmedizin ist gut ausgebaut und deckt vieles ab. Aber ich denke, alleine der Gedanke, dass es diese neue Option nun gibt, kann schon hilfreich sein."

"Wird keine breite Anwendung geben"

Dem stimmt auch Allgemeinmediziner Hohenberger zu, der eine breite Anwendung assistierter Suizide bezweifelt. "Wie ich das einschätze, wird es nur Einzelfälle geben, wo das Sinn macht." Vor allem weil die Umsetzung schwierig sei. "Denn ob ein Allgemeinmediziner ohne entsprechende Zusatzausbildung aufklären und Entscheidungsfähigkeitszeugnisse ausstellen kann, ist fraglich", meint er. Ärzte sind dazu – es gilt hier das Recht auf Freiwilligkeit – auch nicht verpflichtet. Außerdem können, so Hohenberger, bei der Einnahme des letalen Medikaments unvorhergesehene Komplikationen auftreten. Hier wären der Patient, wie auch Hilfestellung leistende, nicht medizinisch geschulte Personen, überfordert. Hohenberger plädiert deshalb für einen Ausbau an sehr genauen und ins Detail gehenden Patientenverfügungen, die bislang kaum aufgesetzt werden. "Damit kann schon viel geregelt werden", weiß der Mediziner. Sein Rat: "Mit dem Hausarzt reden, um sich näher zu informieren!"