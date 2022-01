ANDORF (zema). Zu einem Großbrand auf einen Vierseithof wurden am Dienstag den 11.01.2022 gegen 22:19 Uhr die Feuerwehren Andorf, Linden, Pimpfing und Schulleredt nach Ranseredt bei Andorf alarmiert. Ein Wohnhaus bei einem landwirtschaftlichen Objekt stand beim Eintreffen der ersten Wehren in Vollbrand. Deshalb wurden um 22:26 Uhr weitere Feuerwehren aus Eggerding, Hof und Maasbach nachalarmiert. Die Feuerwehrkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten so ein Übergreifen auf die nebenstehenden Gebäude verhindern. Der Dachstuhl und das Obergeschoss wurden aber stark in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Schlauchleitungen mussten mehrere Hundert Meter von zwei Teichen zum Brandobjekt verlegt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an. Was die Brandursache ist, muss erst ermittelt werden.

Fotos: Thomas Fischer/zema-medien.de