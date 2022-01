UPDATE, 12. Jänner - 13 Uhr:

Am Mittwochvormittag wurde die Brandstelle von einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Linz und einem Bezirksbrandermittler begutachtet. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der Brand in dem unbewohnten Gebäude durch einen elektrischen Defekt ausgelöst wurde. Das Haus ist völlig abgebrannt und einsturzgefährdet und kann nur mehr eingeschränkt betreten werden.

Originalbericht:

EGGERDING (zema). Zu einem Großbrand auf einen Vierseithof wurden am Dienstag, den 11.01.2022, gegen 22:19 Uhr die Feuerwehren Andorf, Linden, Pimpfing und Schulleredt nach Ranseredt bei Eggerding alarmiert. Ein Wohnhaus bei einem Bauernhof stand beim Eintreffen der ersten Wehren in Vollbrand. Deshalb wurden um 22:26 Uhr weitere Feuerwehren aus Eggerding, Hof und Maasbach nachalarmiert. Die Feuerwehrkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und konnten so ein Übergreifen auf die nebenstehenden Gebäude verhindern.

Obwohl sieben Feuerwehren den Brand schnell bekämpften, wurde das Gebäude komplett zerstört. Weil dieses unbewohnt ist, wurden glücklicherweise keine Menschen gefährdet. Auch die rund 300 Schweine, die in einem Nebengebäude untergebracht sind, erlitten keinen Schaden. Die Schlauchleitungen mussten mehrere hundert Meter von zwei Teichen zum Brandobjekt verlegt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an. Zur Feststellung der Brandursache wurde ein Sachverständiger angefordert.