ST. ROMAN, WALDZELL. Mit einer beeindruckenden Aufnahme kontaktierte der Waldzeller Alois Litzlbauer die Schärdinger BezirksRundSchau. Demnach war der Großbrand am 24. Juni in St. Roman (hier geht's zum Bericht) bis weit in den Bezirk Ried hinein zu sehen. Die Aufnahmen entstanden in der Waldzeller Ortschaft Maireck auf gut 650 Höhenmeter. Die Entfernung zwischen den beiden Standorten betragen Luftlinie rund 45 Kilometer.

