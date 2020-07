Heimische Produktion von Berufsbekleidung ist großer Vorteil

Insgesamt 100 Mitarbeiter erzeugen bei Reindl in St. Willibald/OÖ. hochwertige und individuelle Berufs- und Arbeitsbekleidung. „Wir setzen verstärkt auf Kundenfreundlichkeit und werden in Zukunft neue Kundensegmente erschließen“, betont Geschäftsführer Günther Reindl. Der Corona-Lockdown hat das Innviertler Traditionsunternehmen in den letzten Monaten vor große Herausforderungen gestellt, aber jetzt zieht der Markt wieder an. Erste Großaufträge lassen das 1955 gegründete Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die eigene Produktion in St. Willibald erweist sich dabei jetzt als großer Vorteil. Als einziges Unternehmen in der Branche kann Reindl seine individuelle Berufsbekleidung, die im Ernstfall Leben rettet, bereits ab einem Stück anbieten.

In den vergangenen Monaten wurde im Unternehmen in St. Willibald ein neues Corporate Design entwickelt, das sich auf der gesamten Berufsbekleidung und ab sofort auch am Firmengebäude wiederfindet. Völlig neu ist auch der Webauftritt des Unternehmens, der sich jetzt noch moderner präsentiert. Der Produktkonfigurator wird hervorragend angenommen. Online-Bestellungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Damit können die Kollektionen in unterschiedlichen Farbkombinationen betrachtet und direkt bestellt werden. Der neue Konfigurator ist eine wichtige Entscheidungshilfe. 45 verschiedene Bekleidungsstücke in 1.000 Farbkombinationen stehen zur Auswahl.

Reindl produziert nach wie vor in Oberösterreich und kann damit hohe Qualitätsstandards und zuverlässige Liefertermine sicherstellen. „Der Großteil der qualifizierten Mitarbeitenden arbeitet schon jahrelang oder jahrzehntelang im Unternehmen. Dadurch ist es uns möglich, die Produkte ständig weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern. Außerdem hat jedes Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort, der zuverlässig auf Kundenwünsche eingehen kann.

Bildtext: Hochwertige Berufsbekleidung wird von 100 Mitarbeitenden im Innviertel produziert