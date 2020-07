Für 12,7 Millionen Euro wird Bereich um Passauerstraße gegen 100-jährliches Hochwasser geschützt.

SCHÄRDING (juk). Die Bauarbeiten auf der Baustelle Hochwasserschutz Schärding-Neustift gehen aktuell rasch voran. Die Großbaustelle dauert rund 17 Monate und wird Ende 2021 abgeschlossen sein. Dann ist der Bereich Neustift von Passauerstraße bis zur Prambrücke sowie Hans-Carossa-Straße und Klingmühle gegen ein 100-jährliches Hochwasserereignis geschützt. Zum Vergleich: Die Flut 2013, die schwere Schäden angerichtet hatte, wird lediglich als ein 80-jährliches Hochwasser eingestuft. Für das Projekt sind im Finanzierungsplan 12,7 Millionen Euro vorgesehen. Den Großteil übernimmt der Bund, den Rest teilen sich Land Oberösterreich und Stadtgemeinde Schärding.

Spielplatz Klingmühle

Als Billigstbieter beim Hauptauftrag ging eine Bietergemeinschaft der Firmen Porr und Swietelsky hervor, welche gemeinsam mit vielen anderen Firmen das Projekt umsetzen. Die Planung hat die Werner Consult über. Der Gewässerbezirk Braunau übernimmt die Gesamtkoordination. Der Kinderspielplatz im Bereich der Klingmühle wird nach Fertigstellung der Baustelle wieder im gleichen Umfang wie vorher nutzbar sein, lediglich einige Deckel für die Pumpenwartung werden dort im Boden ersichtlich sein. Der Schutz gegen Hochwasser wird in den Bereichen durch den verstärkten Friedhofsdamm sowie durch Mauern und Spundwände sichergestellt. Im Bereich der Straßenquerungen werden im Fall eines Hochwassers auch Mobilelemente angebracht.

Pumpwerke an fünf Stellen

Das grenzüberschreitende Katastrophenschutzlager wurde bereits so dimensioniert, dass auch die Mobilelemente des Bereichs Neustift dort untergebracht und gewartet werden können. Für die Entwässerung jener Niederschläge, welche während eines Hochwassers fallen, werden an fünf Stellen Pumpwerke errichtet. Auch die möglichst lange Gewährleistung der Funktionalität der Kläranlage wird im Gesamtsystem mitbedacht. Im Vorfeld im Zuge der wasserrechtlichen Verhandlung wurde auch bereits eine mögliche negative Auswirkung des Projekts auf andere Bereiche – in Österreich und Bayern – untersucht. Die Studien zeigen, dass nach dem Schutzbau der Wasserstand an einigen Stellen um ein bis drei Zentimeter – also nicht wirklich messbar – höher ist, als ohne das umgesetzte Projekt. Auf alle anderen Bereiche hat das Projekt keine Auswirkungen.